إيهاب فهمي يكشف عن سعادته بثقة وزيرة الثقافة

أعرب الفنان إيهاب فهمي عن سعادته بتعيينه مديرًا للمسرح الكوميدي، مشيرا إلى أنه سعيد بالثقة التي منحتها له وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم.

وأكد فهمي أنه سيسعى جاهدا إلى تقديم كل مجهوداته من أجل تقديم عروض جيده وقريبة من الجمهور، داعيا الله بدوام النجاح والتوفيق.

ويُذكر أن الممثل إيهاب فهمي قدَّم مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الهامة منها "نصيبي وقسمتك"، "عيون القلب" ويشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "الملكة" الذي يعرض في شهر رمضان المقبل.

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