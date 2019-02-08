شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل نجمة SNL مشغولة بـ شيكو فى أسبوع الفلانتين بسبب "اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الممثلة الشابة ميرنا جميل تصوير أحداث مشاهدها فى مسلسل "اللعبة" من بطولة هشام ماجد وشيكو، غدًا السبت، وتستمر فى تصوير مشاهدها لمدة 7 أيام.



ميرنا جميل ميرنا جميل

يذكر أن مسلسل "اللعبة" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين بجانب شيكو وهشام ماجد منهم أحمد فتحي، محمد ثروت، مى كساب ، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود ومن إخراج معتز التونى وتلعب فيه ميرنا جميل دور زوجة شيكو بعدما قدمت خلال العام الماضى تجربة ناجحة مع مصطفى خاطر فى مسلسل "ربع رومي" حينما لعبت دور حبيبته.





يذكر أن الفنانة الشابة ميرنا جميل يعرض لها حاليًا فيلم "نادى الرجال السري"، حيث تشارك فى بطولته بجانب النجوم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وغادة عادل ونسرين طافش وآخرون.



