شاهد.. اسيل عمران تتحدث عن معاناتها مع البرد في الكويت

كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 03:55 صباحاً -

تحدثت الفنانة السعودية أسيل عمران عن الصعوبات التي واجهتها مع البرد في الكويت وذلك أثناء تصوير مسلسل “ماذا لو”.

وقالت اسيل، في مقابلة مع برنامج “The insider بالعربي” المذاع على قناة دبي، “البرد الصحراوي يسبب تشنجات في العضل فأنا عايشة هناك على حبوب مرخية للعضل”.

كما كشفت اسيل عن عمل جديد سيتم تصويره بين دبي وبيروت وستكون فكرته عبارة عن افلام قصيرة في مسلسل واحد.