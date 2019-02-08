قطر والامارات تتقدمان في اول تصنيف للمنتخبات في 2019

كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 03:55 صباحاً -

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس الخميس، تصنيف المنتخبات الجديد لشهر يناير 2019 بعد ختام بطولة أمم آسيا أخيراً في الإمارات.

وفي التصنيف الأول لهذا العام 2019 ، بقيت المراكز العشرين الأولى دون تعديل مع صدارة لبلجيكا.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، تقدمت قطر 38 مركزا لتحتل المركز 55 عالميا وذكر بعد فوزها بلقب كأس اسيا كما تقدمت الإمارات في 2019 قرابة 12 مركزا لتصبح في المرتبة 67 عالميا، بعد بلوغها نصف نهائي كأس آسيا، كما تقدم المنتخب الأردني 12 مركزا ليصبح في المرتبة 97 بعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا قبل الخروج بركلات الترجيح أمام فيتنام.

فيما يأتي ترتيب أبرز المنتخبات العربية:

28- تونس

43- المغرب

55- قطر

57- مصر

67- الإمارات

69- الجزائر

70- السعودية

80- العراق

83- سوريا

85- لبنان

90- سلطنة عمان

97- الأردن

100- فلسطين

105- ليبيا

127- السودان

143- اليمن

158- الكويت