شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجلاء فتحى: "أفراح" بدايتى الحقيقية ورفضت المسرح بسبب زواجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة القديرة نجلاء فتحى، أن فيلم "أفراح" يعتبر هو بدايتها الحقيقية فى عالم الفن، وهذا يرجع للاستعدادات الكبيرة قبل تصوير الفيلم الذى "أشعرنى بأننى أدخل عمل مهم".

وكشفت، خلال لقاء نادر لها فى برنامج دردشة مع الإعلامية سهير شلبى، أذاعته قناة ماسبيرو زمان، أن أقرب الأعمال إلى قلبها والتى شاركت فى بطولتها هى أختى، دمى ودموعى وابتسامتى، حب وكبرياء، سونيا والمجنون، إسكندرية ليه، عفوا أيها القانون، سنة أولى حب، أحلام هند وكاميليا وسوبر ماركت.

وتابعت نجلاء، كنت أتوقع نجاح كبير لفيلم "لعدم كفاية الأدلة" وحصوله على العديد من الجوائز فى مصر وخارجها، لكن بالرغم من المجهود المبذول منها يبدو أنه لم يرض الجمهور، مؤكدة أنها تعمل الذى يمليه عليها ضميرها تجاه الجمهور، وأن معايير نجاح أى فيلم لا يقاس بنسبة إيراداته.

وعبرت نجلاء، عن طموحها المهنى، قائلة:"نفسى أفتح الجرايد ملقيش كلمة وجود أزمة فى السينما"، بينما أكدت أنها أرضت طموحاتها فى أدوار السينمائية، مؤكدة أنها تمارس جميع أنواع الرياضات لكنها الأهم بالنسبة لها رياضة المشى لأنه متعة وتنظم الأفكار.

وكشفت نجلاء، أنه تم العرض عليها لعمل مسرح، لكنها ردت قائلة: "معملتش مسرح وأنا بقالى 10 سنين مش متجوزة، ولما أتجوز أعمل مسرح، مش شايفين إنها حاجة غريبة شوية".