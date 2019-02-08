شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز فى مصحة نفسية من أجل انفصام .. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز لإطلاق أجدد أغنياتها المصورة "انفصام" بشكل فيديو كليب، بعد رفعها حدة التشويق للجمهور بإطلاقها "التيزر" الأول للكليب، والذى ظهر خلاله ثنائي الفريق في مصحة نفسية، والمقرر ظهوره للنور خلال أيام.

وكشف أحمد بهاء، فوكال الفرقة لـ الخليج 365 عن انتهاء شارموفرز من تسجيل كافة أغنيات الألبوم، وتسعى لإطلاقها بشكل منفرد، بداية من الكليب الجديد الذى يحمل عنوان الألبوم نفسه، مشيرًا إلى ظهوره للنور رسميًا خلال بدايات الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه سيحمل العديد من المفاجآت من الناحية الموسيقية للجمهور، حيث تظهر خلاله شارموفرز بشكل موسيقى غير معتاد بالمرة فى أغنياتها السابقة.

شارموفرز تعود خلال ألبوم "انفصام" إلى الساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأول "بارانويا" وأطلت العام الماضى بأغنيتين منه بشكل فيديو كليب، أولاهما "مفتقد الحبيبة" والثانية "زامبا"، وتحضر حاليًا للإطلالة على جمهورها بحفل إطلاق الألبوم الرسمي أول شهر مارس على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.



من كواليس كليب انفصام