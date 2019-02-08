محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر موقع "الخليج 365"، على مدار يوم الخميس 7 فبراير، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، منها "عودة الفنانة شهيرة للحجاب، تكريم الفنان محمد حماقي من نادي الشمس، موقف نقابة المهن التمثيلية من الفنانة ميرهان حسين بعد حبسها،.." وغيرها من الأخبار التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| لهذا السبب عادت شهيرة للحجاب ومنة فضالي ترد على بيان طليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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