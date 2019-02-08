أسرة محمود ياسين غاضبة من مواقع التواصل.. وتهدد

عبرت أسرة الفنان المصري محمود ياسين عن غضبها الشديد من بعض الأمور التي تُقال بحقهم خلال الأيام الماضية، وهو ما دفعهم إلى التحذير من هذه الأمور.

وأعلن عمرو محمود ياسين، نجل الفنان المصري، عن كون الأسرة أصدرت بياناً باسم محمود ياسين وأفراد أسرته، رداً على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بحق الأسرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح عمرو محمود ياسين أن البعض نشر أمورا تشكل سباً وتحريضاً وتشهيراً بحق الأسرة، وكذلك اختلاق قصص غير حقيقية ومن وحي الخيال. كذلك استحل البعض الخوض في سيرة أفراد الأسرة بشكل لا يليق مع عادات الشعب المصري وتقاليده، كما أن له أثرا بالغ السوء في نفسية المعنيين به.

وكشف نجل الفنان المصري أن البعض اختلقوا قصصاً حول محمود ياسين، وإيداعه بإحدى المصحات من أجل العلاج بعد تدهور حالته الصحية، وهو أمر لا يمت للحقيقة بصلة.

وأكدت أسرة الفنان المصري أن محمود ياسين يتواجد بصورة دائمة وسط أفراد أسرته بمنزله، وينعم بصحة جيدة على عكس كل ما قيل بحقه. كما هددت الأسرة وأعلنت اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من شارك في وقائع السب والقذف وساهم في هذه التجاوزات غير المقبولة.

الأمر لم يقف عند حد النيل من الفنان محمود ياسين، بل امتد إلى زوجته شهيرة التي أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون ارتداء الحجاب، وهو ما تسبب في هجوم البعض عليها.

ورفضت شهيرة الرد على كافة الاتصالات التي وردتها، واكتفت بالتأكيد على كونها ستظهر لجمهورها قريباً من أجل الرد على كل ما أثير بشأنها.