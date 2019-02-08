بالصور.. محمد حماقي في ليلة احتفالية مميزة لـ"كل يوم من ده"

كتبت - تقى عادل

أحيا الفنان محمد حماقي ليلة احتفالية مختلفة لحفله الغنائي الأول بعد طرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وذلك في نادي الشمس بمصر الجديدة.

انطلق حماقي بداية ألبومه الجديد على نغمات أغنية "كل يوم من ده" مع صيحات وتحيات الجمهور له، وأمتع جمهوره بباقة غنائية جديدة من ألومه الجديد ومنهم"ياستار،

واعمل ايه، يزلزل"، ومجموعة من الأغنيات الدرامية"صور، ياغربة، الحكاية حكايتنا"، بالإضافة إلى أغنية "م البداية" التي زادت من حماس الجمهور مما جعله يقدمها مرة أخرى بدون موسيقى وشاركه الجمهور غنائها ووجه لهم الشكر في النهاية وقال لهم "صوتكوايجنن".

أوضح الحفل الحماس الشديد للجمهور وحفظ الأغنيات الجديدة بالكامل رغم مرور أسبوعين فقط على طرح الالبوم، بدأ الحفل الساعة الـ10مساءً، وشهد حضور عدد كبير من جمهوره تحت تنظيم مشدد.

يذكر أن حماقي يحيي حفل غنائي آخر ليلة عيد الحب في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ليعييد نشاطاته الغنائية والإحتفالية بعد طرح ألبومه المنتظر بعد مرور أعوام على ألبوم "عمره مايغيب" الذي طرح صيف 2015.