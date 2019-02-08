شاهدوا باسم ياخور و”أبو غالب” يقفان في طوابير الغاز: “برهوم طعمينا.. برهوم شرّبنا”

كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

شارك الممثلان السوريّان باسم ياخور ونزار أبو حجر، المعروف بشخصية “أبو غالب” في مسلسل “باب الحارة”، في وقفة مع آخرين بـ”طوابير” للحصول على أنابيب الغاز في سوريا.

ونشرت صفحات سوريّة على مواقع التواصل الإجتماعي أن الفيديو “أشبه برسائل احتجاجية يبعثها ياخور وأبو حجر تزامنًا مع انتقادات يطلقها ممثلون آخرون حول أزمة الغاز والكهرباء في بعض المناطق”.

ويظهر في الفيديو أبو حجر وهو يغني أغنية طريفة وسط تجمّع عدد من المواطنين، ويقول: “برهوم طعمينا.. برهوم شرّبنا”.

وأعاد باسم ياخور نشر الفيديو على حسابه في تويتر وعلق عليه “على أكل الفول… فلتت مع نزار”.

وكان ياخور قد نشر قبل أيام صورة وهو يحتضن إسطوانتين من الغاز؛ احتجاجًا على أزمة المحروقات في مناطق النظام. وعلق قائلاً: “ومن الحب ما قتل .. العشق الممنوع”.