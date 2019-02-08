زوج كارمن سليمان يرد على منتقدي حذاء أصالة.. حاجة سخيفة بجد

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كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 12:57 صباحاً -
قرر الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان، الرد على منتقدي حذاء الفنانة السورية أصالة، والتي ظهرت به خلال صورة جمعتهما.
وكتب جاد عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “بجد اللي بيحصل على صورة أصالة معايا حاجة في منتهى السماجة وتقل الدم وقمة قلة الأدب، لو كل واحد يخليه في نفسه ويشوف حاله هنبقي أحسن والله”.
واضاف: “أنت مالك هي لابسة ايه في رجلها حاجة سخيفة بجد، أصالة نجمه كبيرة وصديقة عزيزة جدًا وليها مني كل الاحترام”.
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