الفنانة ولاء الشريف تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ولاء الشريف بعيد ميلادها، مساء الأربعاء 6 فبراير، بحضور عدد كبير من أصدقائها، في أحد أماكن السهر بالقاهرة.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها بإطلالة سوداء بسيطة.

ولاء عبرت عن سعادتها الشديدة بهذا الاحتفال، وعبرت عن امتنانها الشديد لأصدقائها على هذا الاحتفال المميز، بقولها: ” حبايبي ربنا مايحرمني منكم أبدا”.

يذكر أن الفنانة المصرية ولاء الشريف قد شاركت مؤخرا في مسلسل “أبو العروسة” بجزأيه، والذي حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل ” أبو العروسة”، كل من الفنانة سوسن بدر، والفنان سيد رجب، والفنان محمود حجازي، والفنانة نرمين الفقى، والفنان مدحت صالح، والفنانة رانيا فريد شوقى، والفنانة صفاء الطوخي، والفنان أحمد صيام، والفنانة كارولين عزمي، وآخرون، وهو تأليف هانى كمال، وإخراج كمال منصور.

وولاء الشريف ممثلة مصرية، بدأت التمثيل في مدينة الإسكندرية في سن صغير من خلال فرق مسرحية تابعة للقصور الثقافة، ثم درست في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت عام 2011.

شاركت ولاء في عدة مسلسلات،منها مسلسل “الزوجة الثانية”، ومسلسل “الداعية”، ومسلسل “سيدنا السيد”، ومسلسل “كلمات”، ومسلسل “مش فريندز”، ومسلسل “كفر دلهاب”، ومسلسل “أنا شهيرة أنا الخائن”، ومسلسل “الأب الروحي”، وغيرها.