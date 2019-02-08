لقاء الخميسي تهنئ زوجها بعيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، زوجها حارس المرمى الشهير محمد عبدالمنصف، بعيد ميلاده وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

لقاء الخميسي، نشرت فيديو مجمع لأهم الصور التي جمعت بينهما في عدد من المناسبات الخاصة على نغمات اغنية «كل عام وأنت حبيبي»، للفنانة شيرين عبدالوهاب.

الفنانة المصرية علقت على الفيديو قائلة: «عيد ميلاد سعيد دائمًا حبيبي.. كل عام وأنت حبيبي، كل عام وأنت بخير.. كل عام وأنت نصيبي مهما في الدنيا يصير.. ربنا يخليك لياّ ولولادك ويحفظك ويحقق أحلامك.. يا سندنا وعزوتنا في الدنيا».

وكان آخر أعمال لقاء مسلسل «أبواب الشك» الذي قدمته العام الماضي، كما عرض لها مسلسل «راجل وست ستات»، هو من بطولة أشرف عبدالباقي ولقاء الخميسي وزيزي مصطفى والتي تم تغيرها إلى إنعام الجريتلى في الجزء الثالث، وانتصار ومها أبو عوف وسامح حسين و منة عرفة ونيفين محمد، ومن إخراج اللبناني أسد فولادكار.

وأغلب حلقات المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، ويعتبر من أول المسلسلات المصرية من نوعية الست كوم التي لقت نجاحا باهرا.

كما تغيبت عن السينما منذ تسع سنوات بعد أن قدمت فيلم «أكذوبة»، ولم يحقق أي نجاح.