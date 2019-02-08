شريف منير في لقطة جديدة مع زوجته الفنانة المعتزلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري شريف منير جمهوره في صورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

شريف منير علق على الصورة التي كتبها، وقال: «مشوار طويل أنا وزوجتي»، وحصدت الصورة عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أشاد بجمال زوجته، وتمنى لهما السعادة.

زوجة شريف منير هي الفنانة المعتزلة لورا، لورا هي الزوجة الثانية للفنان لشريف، والذي كان لديه ولدين «أسما وفؤاد» من زوجته الأولى، بينما اعتزلت لورا التمثيل بعد أن قدمت أكثر من عمل فني كان أشهرها فيلم «البطل» مع الفنان أحمد زكي، عام 1998.

قدمت لورا أكثر من عمل ومنها: «أرض الخوف، سوق المتعة، لو كان دا حلم»، كما شاركت في مسلسل «الرجل الآخر»، وكانت موديل بكليب «هنحب أيامنا».

شريف منير وقع في حب لورا وتزوجها وأنجب منها «كاميليا وفريدة»، وقال إنها كانت تخدم زوجته الأولى والتي كانت تعاني من السرطان، مشيرا إلى أنه لم يفرض عليها الاعتزال، ولكنه طلب أن يكون المنزل في المرتبة الأولى.

يُذكر أن شريف منير يقدم حاليا برنامج تليفزيوني بعنوان «أنا وبنتي»، مع ابنته أسما شريف منير، ويحقق البرنامج مشاهدات عالية.