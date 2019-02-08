أول رد من ناجي أسطا على هجوم ريما الرحباني ابنة فيروز عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان اللبناني ناجي أسطا، لهجوم شديد من قبل ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، هو وعدد من النجوم اللبنانيين لتقديمهم أغاني فيروز دون الرجوع إلى أسرتها.

ناجي أسطا، رد على هذا الهجوم في تصريحاته لبرنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»: «فيروز نعتبرها في لبنان وكل الوطن العربي أرزة من أرز لبنان، وهي ليست ملك لعائلة معينة أو لشخص معين، ولكنها ملك لكل الشعب اللبناني وكل الوطن العربي».

وأضاف: «نحس بوطنيتنا لما تغني فيروز “وطني”، وبالعشق لما تغني للحب فيروز فصارت ملك لإلنا».

من ناحية أخرى أشاد ناجي أسطا بألبوم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الجديد والذي يحمل اسم “الهيت”، مؤكدًا أنه سيكون علامة فارقة في تاريخها الفني.

يذكر أن ​ناجي أسطا،​ يستعد لتسجيل أغنية جديدة حيث يدخل الأستوديو لوضع صوته على اغنية ستصدر قريبًا أي بفترة «عيد الحب»، ومن هذه الناحية ستكون الأغنية رومانسية حيث حقق نجاح في هذا اللون وخصوصًا نجاحه الكبير بأغنية «رح ترجعي».