شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يتعرض لإصابة فى الكتف خلال تدريبه على "حملة فرعون".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان عمرو سعد، لإصابة فى الكتف خلال تدريبه على مشاهد الأكشن فى فيلم حملة فرعون، المقرر عرضه فى أجازة عيد الفطر المبارك المقبلة.





ظهر الفنان عمرو سعد مع الطبيب المرافق له، حيث وضع على كتفه جبيرة، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة أسبوع إلى أسبوعين، حتى يتماثل للشفاء.

عمرو سعد، نشر فيديو عبر انستجرام، قائلاً: "الحمد لله على كل حال إصابة فى مفصل الكتف أثناء التدريب على مشاهد عنيفة جدًا فى حملة فرعون دعواتكم".

ويشارك الفنان عمرو سعد فى فيلم "حملة فرعون" الفنانة روبى والفنان محمود عبد المغنى ومحمد لطفى، من إخراج رؤوف عبد العزيز، والمقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل.