- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يتعرض لإصابة فى الكتف خلال تدريبه على "حملة فرعون".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان عمرو سعد، لإصابة فى الكتف خلال تدريبه على مشاهد الأكشن فى فيلم حملة فرعون، المقرر عرضه فى أجازة عيد الفطر المبارك المقبلة.
ظهر الفنان عمرو سعد مع الطبيب المرافق له، حيث وضع على كتفه جبيرة، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة أسبوع إلى أسبوعين، حتى يتماثل للشفاء.
عمرو سعد، نشر فيديو عبر انستجرام، قائلاً: "الحمد لله على كل حال إصابة فى مفصل الكتف أثناء التدريب على مشاهد عنيفة جدًا فى حملة فرعون دعواتكم".
ويشارك الفنان عمرو سعد فى فيلم "حملة فرعون" الفنانة روبى والفنان محمود عبد المغنى ومحمد لطفى، من إخراج رؤوف عبد العزيز، والمقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد يتعرض لإصابة فى الكتف خلال تدريبه على "حملة فرعون".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.