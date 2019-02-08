شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على مواعيد عرض فيلم "What Men Want" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم "What Men Want" عن مواعيد عرضه بدور السينما فى شتى أنحاء العالم، فمن المقرر أن يعرض بدور السينما الأمريكية والكندية والفلبينية غدًا الجمعة 8 فبراير.

بينما يعرض "What Men Want" في أستراليا ونيوزيلندا 14 فبراير الجاري، وفي جنوب أفريقيا يوم 22 فبراير، يتم عرض الفيلم بدور السينما في هولندا ألمانيا في 14 مارس المقبل.

وتدور قصة فيلم What Men Want حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروى من قبل وكلاء الرياضة الذكور في مهنتها، ولكنها وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم، والفيلم من بطولة تراجي بيه ينسون وتمالا جونس وبيتي دافيدسون وماكس جرينفيلد، وغيرهم.