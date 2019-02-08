فن ومشاهير

صور.. كواليس أول بروفات فايا يونان فى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت المطربة السورية فايا يونان، اليوم إلى القاهرة لبدء أولى بروفاتها الموسيقية استعدادًا لحفله الغنائي على مسرح الماركيه، فى الثامنة مساء السبت المقبل.

وحرصت فايا على تحضير توليفة غنائية متنوعة لتخطف بها قلوب جمهورها المصري بعد غيابها عن القاهرة لقرابة عام، وتستعد لتقديم خلطة من أشهر أغانيها "مثل "أحب يديك" و"في الطريق إليك" و"بغداد" مع تجهيزها لمفاجأة الجمهور بأغنية باللهجة المصرية.

وتأتي هذه الحفلة كثاني محطات انطلاقتها الغنائية العربية لعام 2019، بعد أسبوع من حفلتها الكبرى بمهرجان الشارقة الموسيقي.

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فايا لحظة وصولها لمطار القاهرة 

 

 

 

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