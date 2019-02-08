شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان vs هبة طوجى.. عيد الحب يجمع فاتنات المزيكا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا من توهم أنى لست أذكره والله يعلم أنى لست أنساه.. إنت حبيبي وبتضَّلك حبيبي يا نجمة لا تغيبي ضويّ تنتلاقى".. لا هذه الكلمات ليست كوبليه واحدًا فى أغنية واحدة، وإنما أغنيتان مختلفتان كل الاختلاف لصوتين فرقتهما الجنسيات والبلدان وجمعهما سحر الإحساس، صوتان خطفا قلوب الملايين من جمهور العالم العربى ليس لجمال الأداء الغنائي فحسب وإنما جمال الطلة والرومانسية المطلقة فى معظم أغانيهما، مطربتان لقبتا بفاتنات الموسيقى البديلة العربية، فايا يونان وهبة طوجى، أولاهن سورية والأخرى لبنانية، تجتمعان لأول مرة فى القاهرة، بمناسبة عيد الحب.

خلطة غنائية سورية لبنانية ينتظرها الجمهور المصري بشغف بالتزامن مع احتفالات "الفالانتاين داي"، تجمع لأول مرة بين طوجى ويونان فى نفس الفترة ولكن بحفلتين متفرقتين، تبدأها فايا بحفل فى التجمع الخامس فى تمام الثامنة من مساء بعد غد السبت 9 فبراير، يعيدها فايا إلى مصر بعد غياب أقل من عام عن آخر حفلاتها بالإسكندرية في مهرجان الصيف الماضي، وتعد ثاني محطات انطلاقتها الغنائية العربية لعام 2019 حيث تأتي بعد قرابة أسبوع عن حفلتها الكبرى في الإمارات التي تفتتح خلالها مهرجان الشارقة الموسيقي، وتخطف قلوب محبيها بتوليفة غنائية من أغانيها ذات طابع العاطفة، مثل "فى الطريق إليك"، و"ياليته يعلم" و"بيناتنا فى بحر" و"حب الأقوياء".

بينما تعقبها هبة طوجي بعدها بـ6 أيام فى التجمع على نفس المسرح بحفل ضخم بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، تعود خلالها أيضًا لأحضان جمهورها المصرى بعد غياب قرابة سنة عن آخر حفلاتها الغنائية فى مصر، نهاية أبريل الماضى وأطلقت وقتها أولى أغانيها باللهجة المصرية "سلم على مصر"، وقررت مشاركة محبيها الاحتفال بعيد الحب هذا العام فى القاهرة، وتفتتح خلالها هبة انطلاقتها الغنائية الجديدة لعام 2019، وسط انشغالها حاليًا بجولتها العالمية لعرضها المسرحي الناجح "نوتردام"، أشهر مسرحية غنائية فرنسية، والتى تقوم فيها بدور البطولة وتجسد شخصية "ازميرالدا" وتجمع بين سحر صوتها فى الغناء مع أدائها الآسر فى الأداء التمثيلى والاستعراضى الراقص، وتدق صدور المصريين بوجبة طربية دسمة من أغنيات "انت حبيبي" و"لا بداية ولا نهاية" و"مين اللي بيختار".

وحققت فايا يونان انتعاشة فنية غير مسبوقة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أول مطربة عربية تنجح في عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيري، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعًا وشهرة.

ويعد الديو الموسيقى بين هبة طوجي وأسامة الرحباني من الثنائيات الأكثر نجاحًا فنيًا، بدأ منذ قرابة 12 سنة، وقدما معًا أكثر من ٢٠٠ أغنية، وأربعة مسرحيات غنائية وقرابة خمسة ألبومات، بداية من ألبوم «لا بداية ولا نهاية» وألبوم مسرحية «دون كيشوت» وحتى ألبوم «يا حبيبي»، وصولًا إلى إطلاقهما معًا أطول ألبوم غنائي في العالم العربي، «هبة طوجي 30» مع بدايات العام الماضي، ضم ثلاثين أغنية، في مغامرة تقديم وجبة سماعية دسمة لجمهورها بالتزامن مع دخولها انطلاقة العقد الثالث من عمرها، وفي نفس العام "عيدت" مع محبيها بألبوم «هللويا» بمناسبة أعياد الكريسماس