شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق فعاليات مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ69، وذلك بعرض فيلم The Kidness Of Strangers" طيبة الغرباء" وهو من إخراج الدنماركية لونى شارفيج وهو الفيلم الذى يشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان وهو إنتاج مشترك بين الدنمارك وكندا والسويد وفرنسا وألمانيا. المفوضة الفيدرالية للثقافة والإعلام خلال الحفل

جانب من الحفل

رئيسة لجنة التحكيم تحتفى بمخرج المهرجان

عمدة برلين يلقى كلمة خلال الحفل

مخرج المهرجان مع رئيسة لجنة التحكيم

مخرج المهرجان مع مقدمة الحفل

مخرج المهرجان ومقدمة الحفل فى حوار على المنصة

مخرج المهرجان يتلقى تحية الحضور

مخرج المهرجان يحى الحضور

مخرج المهرجان يظهر مع مقدمة الحفل

مخرج المهرجان الفيلم يتناول كفاح أبطاله فى الحياة وتفاصيلهم اليومية فى شتاء نيويورك، ورغم التحديات التى تواجههم يرصد الفيلم كواليس حياتهم، والفيلم من سيناريو مخرجته لونى وبطولة طاهر رحيم وزوى كازان وأندريا ريزبورو وكاليب لاندرى جونز، وغيرهم. تترأس لجنة تحكيم المهرجان النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وهى النجمة التى تعد جولييت من أكثر الممثلات شهرة فى العالم وقدمت أكثر من 70 فيلمًا، وحصدت العديد من الجوائز والترشيحات، حيث ترشحت بينوش لجائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم "شوكولا" وفازت بجائزة الدب الفضى فى مهرجان برلين سابقا، كما نالت جائزة البافتا وأوسكار أحسن ممثلة عن دورها فى فيلم "المريض الإنجليزي".

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