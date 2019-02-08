نقل فهرية أفجين الحامل في شهرها السابع للمستشفى بحالة طارئة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 12:02 صباحاً - تم مساء الثلاثاء 5 فبراير الجاري نقل الممثلة التركية فهرية أفجين الشهيرة بنجلاء بطلة "الأوراق المتساقطة" و"طائر الحب"، للمستشفى بحالة طارئة، بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة إثر عودتها من إجازة سعيدة أمضتها مع زوجها وسط الثلوج، ونشرت صورتها وهي مستمتعة بها . وأُعجب بعض متابعيها في السوشيال ميديا بطلّتها ،وأنها لا تعاني مثل كل الحوامل. وعلى ما يبدو فإنّ الحسد طالها، فشعرت بآلام حادة جعلت زوجها الممثل بوراك أوزجيفيت ينقلها مباشرة للمستشفى.

وقد طلب زوجها بوراك من متابعيه، الدعاء لزوجته بالشفاء والعافية.

فهرية ما زالت في المستشفى للعلاج ولم تعد بعد إلى منزلها. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا انستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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