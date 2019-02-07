"أبو العروسة" يتفوق على مسلسلات رمضان في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصدر مسلسل "أبو العروسة" استفتاء "الخليج 365" لأفضل مسلسلات رمضان لعام 2018، متفوقًا على عدد من الأعمال الدرامية منها "كلبش 2" للفنان أمير كرارة، و"رحيم" للفنان ياسر جلال.

وحصل مسلسل "أبو العروسة" على نسبة 21.3%، بينما جاء في المركز الثاني مسلسل "رحيم" بـ 17.3 %، يليه مسلسل "كلبش 2" بـ14.5%.

وأغلق موقع الخليج 365 التصويت على الاستفتاء بداية شهر فبراير. وتنافس في استفتاء الخليج 365 إلى جوار هذه المسلسلات، "نسر الصعيد" و"أيوب" و"طايع" و"بالحجم العائلي" و"أبو عمر المصري" و"ليالي أوجيني" .