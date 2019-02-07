سحر رامي: تاريخ ميلاد حسين الإمام المتداول غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة سحر رامي زوجة الفنان الكبير حسين الأمام إن تاريخ الميلاد المتداول للفنان حسين الأمام "8 فبراير" غير صحيح.

وأضافت في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن الفنان الكبير حسين الأمام من مواليد 12 سبتمبر، وأن آخر أفلامه هو "زي عود الكبريت" الذي يتم عرضه على قناة "إي أر تي" وتم التعاقد مع موزع للفيلم لمدة عشر سنوات، وسيتم بيعه للقنوات الفضائية تباعا.

يُذكر أن الفنان الكبير حسين الامام، ملحن وموزع وكاتب أغاني وكاتب سيناريو وحوار وممثل مصري ومقدم برامج. وهو ابن المخرج حسن الإمام وشقيق الموسيقى مودي الإمام، وتزوج من الفنانة الكبيرة سحر رامي، ولديه ولدان، هما: يوسف، وسالم، ورحل عن عالمنا في 17 مايو 2014.