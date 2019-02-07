محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
طرحت الفنانة رانيا يوسف الحلقة الثانية من برنامجها الجديد "More about Rania"، عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، وعبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ونرصد لكم أبرز ما جاء في الحلقة:
- استمرت رانيا يوسف في تصوير البرنامج من داخل منزلها، ووقفت أسفل صورة لها مع بناتها، وقالت "أحب هذه الصورة كثيرا، والتقطناها منذ خمس سنوات".
-أحب التقاط الصور مع بناتي كثيرا ولكن لا أحب عرضها حتى لا يتعرضوا للحسد، وأخاف على بناتي من أصدقائهم.
- قالت رانيا في البرنامج إن تربية الأطفال صعبة وإن أصعب وظيفة للسيدة أن تصبح أم، مشيرة إلى أنها تتعامل مع بناتها على أنها صديقتهم.
- كشفت رانيا أن منزلها يمثل لها الأمان لأنه أول منزل لها بعد 25 سنة عمل تمتلكه من مالها الخاص.
- وأوضحت أنها تحب منزلها كثيرا وتشعر فيه بالراحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخاف على بناتي من الحسد.. ما قالته رانيا يوسف في ثاني حلقات برنامجها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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