أخاف على بناتي من الحسد.. ما قالته رانيا يوسف في ثاني حلقات برنامجها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت الفنانة رانيا يوسف الحلقة الثانية من برنامجها الجديد "More about Rania"، عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، وعبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم أبرز ما جاء في الحلقة:

- استمرت رانيا يوسف في تصوير البرنامج من داخل منزلها، ووقفت أسفل صورة لها مع بناتها، وقالت "أحب هذه الصورة كثيرا، والتقطناها منذ خمس سنوات".

-أحب التقاط الصور مع بناتي كثيرا ولكن لا أحب عرضها حتى لا يتعرضوا للحسد، وأخاف على بناتي من أصدقائهم.

- قالت رانيا في البرنامج إن تربية الأطفال صعبة وإن أصعب وظيفة للسيدة أن تصبح أم، مشيرة إلى أنها تتعامل مع بناتها على أنها صديقتهم.

- كشفت رانيا أن منزلها يمثل لها الأمان لأنه أول منزل لها بعد 25 سنة عمل تمتلكه من مالها الخاص.

- وأوضحت أنها تحب منزلها كثيرا وتشعر فيه بالراحة.