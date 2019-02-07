القبض على الفنانة منى فاروق وصديقتها شيما الحاج بسبب فيلمهما الإباحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الفنانة منى فاروق، وشيما الحاج، وذلك بسبب الفيديو الفاضح الذي نشر لها قبل أيام.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناولوا فيديو مؤخرًا لفتاتين ترقصان فيه بطريقة مبتذلة قيل أنهما شيما ومنى فاروق، وذلك في تواجد مخرج شهير.

شيما الحاج، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا في مصر بسبب الفستان الذي ظهرت به في حفل بورسعيد لتكريم الفنانين على هامش الاحتفال بقناة السويس الجديدة، وتعرضت لانتقادات واسعة بسببه.

يُذكر أن منى فاروق ممثلة في بداية مشوارها الفني وشاركت في بعض الأعمال منها مسلسلي «رحيم»،وهو من بطولة ياسر جلال، والفنانة اللبنانية نور، ومحمد رياض، و طارق عبدالعزيز، و حسن حسنى، و كارولين عزمي، و توني ماهر، و دنيا عبدالعزيز، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين.

كما شاركت في مسلسل «الأب الروحي»، وهو من بطولة أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.