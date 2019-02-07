انت الان تتابع تفاصيل خبر رواية تتغلغل في واقع ليبيا تفوز بجائزة "مي عصوب" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 09:50 مساءً - فازت رواية "عايدون" للكاتبة الليبية كوثر الجهمي بجائزة "مي غصوب" في دورتها الأولى 2019، وهي تعكس واقع ليبيا التي تعيش حرباً مستمرة منذ 2011.

وقالت لجنة التحكيم إن تلك القصة حظيت بالتكريم لأنها "تتغلغل إلى الواقع الليبي بسلاسة وشاعرية، وتضيء على صور جديدة وغير معروفة من هذا الواقع"، بحسب ما ذكر موقع "الجزيرة نت" اليوم الخميس.

وأضافت اللجنة أن "عايدون مزيج ناجح من الواقعية والفانتازيا، فوق أنها تخرج من الواقع الليبي لتطرح مشاكل وقضايا عربية وإنسانية. أضف إلى ذلك متانة السرد وقوّة البناء والتركيب".

وتتألف لجنة تحكيم الجائزة من الشاعر والكاتب عباس بيضون، والروائي جبور الدويهي، ورانية المعلم من دار الساقي، وتُمنح لكاتب لم يسبق أن نشر كتاباً من قبل.

وتصدر الرواية الفائزة في 17 فبراير الجاري، وهو ذكرى وفاة مي غصوب الفنانة والكاتبة، وأحد مؤسّسي دار الساقي مع رفيق دربها أندره كسبار، وستكون متوفرة بكل المكتبات في لبنان والبلدان العربية، وجميع معارض الكتب المقبلة.