انتحار الممثلة التليفزيونية الهندية الشهيرة ناجا جانس في منزلها

انتحرت الممثلة التليفزيونية الهندية الشهيرة ناجا جانسي Naga Jhansi، المعروفة بأدائها في مسلسل “بافيترا بهاندانام”، في منزلها في سريناجار كولوني، حيدر أباد، يوم الثلاثاء 5 فبراير.

وأبلغ جيرانها الشرطة بعد أن عثروا على جسدها معلق في مروحة السقف، وقد هرعت قوات الشرطة إلى المكان ونقلت جثمانها إلى مستشفى غاندي من أجل تشريح الجثة، حيث بدأوا بالفعل التحقيق في القضية وجمعوا بعض المعلومات.

وفقا لأحدث التقارير الواردة، يقال إن الممثلة البالغة من العمر 21 عاماً، قد انتحرت بسبب فشل عاطفي، حيث وقعت في حب شاب يدعى سوريا، أرادت الزواج منه، لكن والديه كانا ضد علاقتهما، وهو ما أدى بها إلى الاكتئاب واتخذت خطوة الانتحار، وفقا لوالديها.

وأفادت التقارير بأن الشاب سوريا قد اختفى منذ علمه بخبر انتحار حبيبته جانسي، وتجري الشرطة عملية بحث عنه لاستجوابه.

وقد جاء نبأ انتحار الممثلة الشابة التي استطاعت أن تحفر اسمها بين نجوم التليفزيون الهندي في وقت قصير، بمثابة صدمة كبيرة للجميع وبخاصة للذين كانوا قريبين منها ومرتبطين بها فيما يتعلق بالعمل.

سجل مسؤولو الشرطة قضية، ينتظر في الوقت الحالي الرأي العام المهتم بالواقعة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي ليست الأولى من نوعها.

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