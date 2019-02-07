شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جاد يرد على سخرية السوشيال ميديا من حذاء المطربة أصالة.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد على الصوره التى انشرت على مواقع التواصل الاجتماعى للمطربة أصالة نصرى برفقة الملحن مصطفى جاد، حيث ارتدت خلالها حذاء يحمل تصميما غريبا، لتنطلق بعدها حملات السخرية والتنمر.



مصطفى جاد وأصالة

وقال مصطفى جاد: "بجد اللى بيحصل على صورة أصالة معايا حاجه في منتهى السماجة و تقل الدم و قمة قلة الأدب .. لو كل واحد يخليه فى نفسه و يشوف حاله هنبقى أحسن و الله .. أنت مالك هى لابسه ايه فى رجلها حاجه سخيفة بجد..أصالة نجمه كبيره و صديقه عزيزة جداً و ليها منى كل الاحترام".



رد الملحن مصطفى جاد

يذكر أن الملحن مصطفى جاد، كانت قد نشر صورته برفقة الفنانة أصالة نصرى ، منذ حوالى أسبوعين، عبر حسابه على انستجرام، بعدها انطلقت حملات السخرية والتنمر عبر مواقع التوصل الاجتماعى.