شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من "قواعد العشق الأربعون" على مسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أبطال العرض المسرحى "قواعد العشق الأربعون" إلى خشبة مسرح السلام فى موسم جديد للسنة الثالثة على التوالى، يبدأ مع الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير المقبل، ولمدة شهر، ويفتح الستار فى الثامنة والنصف مساء يوميا ما عدا الثلاثاء .

العرض المسرحى "قواعد العشق الأربعون" عن رواية شهيرة للكاتبة التركية إليف شافاق، وأشرف على الكتابة رشا عبد المنعم، وشارك فى الكتابة ياسمين أمام وخيرى الفخرانى، وموسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبوزيد، المنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفى، إخراج عادل حسان.