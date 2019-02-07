استفتاء "الخليج 365".. "البدلة" أفضل فيلم في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فاز فيلم "البدلة" بالمركز الأول في استفتاء موقع "الخليج 365" كأفضل فيلم سينمائي، متفوقًا على فيلم "تراب الماس" بطولة آسر ياسين وفيلم "حرب كرموز" بطولة أمير كرارة.

وحصد فيلم "البدلة" نسبة 29.2% من إجمالي المصوتين، بينما حل فيلم "تراب الماس" في المركز الثاني بنسبة 27.6% من التصويت، وجاء فيلم "حرب كرموز" في المركز الثالث بنسبة 24.6% من التصويت.

وتنافس في استفتاء "الخليج 365" لأفضل فيلم سينمائي، أفلام "تراب الماس، والبدلة، والديزل، وعيار ناري، ويوم الدين، وكارما".

وقد أغلق موقع الخليج 365 التصويت على الاستفتاء في بداية شهر فبراير