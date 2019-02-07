إدوارد ينشر صورة جديدة من كواليس "حكايتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس تصوير مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري. وكتب إدوارد: "أول يوم تصوير (حكايتي) والمخرج أحمد سمير فرج بيجمع الكاست كله أول يوم يفطروا سوا". مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري ومها أبو عوف وأحمد حلاوة ووفاء عامر وإدوارد وإسلام جمال، من إخراج أحمد سمير فرج.

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