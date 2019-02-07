ميغان ماركل في رسالة لوالدها: "من فضلك توقف عن إيذائي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تفاصيل حياة "ميغان ماركل" منذ إعلان ارتباطها بالأمير "هاري"، وخاصة سلوكيات والدها وهجماته المتكررة والمحرجة لدوقة ساسكس.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدوقة أعربت عن استيائها الشديد إزاء هجمات والدها المتكررة عبر وسائل الإعلام لدرجة أنها كتبت له رسالة تتوسل إليه فيها أن يتوقف عن إيذائهاP الأمر الذي يُقلق أصدقاءها من تأثير الصدمة العاطفية على حمل الدوقة.

يذكر أن هناك 5 أصدقاء مقربين من ميغان لم يكشفوا عن أسمائهم، قالوا إن ميغان أرسلت الرسالة إلى والدها توماس ماركل، بعد فترة قصيرة من زفافها، وكتبت فيها: "أبي، أنا حزينة جدًا. أحبك، ليس لدي أب سواك، من فضلك توقف عن إيذائي عبر وسائل الإعلام حتى نتمكن من إصلاح علاقتنا"، كما كشفت مصادر أنها كتبت هذه الكلمات بعد أن تحدث والدها عنها سلبيًا في سلسلة من المقابلات الصحفية.

وقال أصدقاؤها: "نحن قلقون من تأثير ما يفعله ذلك بها وبالطفل، من الخطأ وضع أي شخص تحت هذه الظروف العاطفية الصعبة، وخاصة وهي حامل".

جدير بالذكر أنه منذ زواج ميغان من الأمير هاري في مايو 2018، والذي لم يحضره والدها، تحدث توماس في عدة مناسبات عن ابنته وعن كل شيء يخص علاقتهما الشخصية، وصولاً إلى عدائها المزعوم مع كيت ميدلتون.

ومع ذلك، يصر أصدقاء ميغان الآن على أن توماس يستطيع التواصل مع ابنته، لكنه لا يحاول في الواقع الاتصال بها.