نادين لبكي تلتقي نجوم الأوسكار في غداء أكاديمية الفنون

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: التقت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بالنجم رامي مالك المرشح لجائزة أوسكار أفضل مُمثّل عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody ومخرج فيلم "عن الآباء والأبناء" السوري طلال ديركي مخرج الذي ينافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي مع عدد كبير من النجوم المرشحين لجوائز الأوسكار 2019. وذلك في الدورة 91 من حفل الغذاء السنوي الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في أحد فنادق لوس أنجلوس. وانتشرت صور للمخرجة نادين لبكي بصحبة زوجها خالد مزنر والنجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، علماً أنها شاركت بعضها عبر صفحتها الخاصة على "تويتر":



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