الفنان راغب علامة يستعد لطرح ألبوم غنائي جديد

يستعد المطرب اللبنانى راغب علامة لطرح ألبوم غنائي جديد خلال موسم الصيف القادم. وقد أقترب "علامة"من وضع اللمسات الأخيرة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان"بقولك ايه" ومن المقرر ضمها إلي الألبوم الجديد وهى من كلمات هاني الصغير،وألحان خالد البكري. وفي سياق آخر يجهز راغب علامة لإحياء أول حفلاته للعام الجديد بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم 8 فبراير المقبل.

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة هى أغنية "طار البلد" من كلمات نزار فرنسيس

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