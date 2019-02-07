عائشة بن أحمد ودياب ينضمان لفريق عمل مسلسل "بيت راضي"

أنضم كلا من الفنانة عائشة بن احمد، والفنان والمطرب دياب، لفريق عمل مسلسل "بيت راضي"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والمقرر ان يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

يذكر أن المسلسل من تاليف محمد سيد بشير الذي يتعاون للمرة الثانية علي التوالي مع "شعبان" بعد نجاحهما في "أيوب" العام الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- عائشة تؤكّد أن فيلم "الخلية "كان وجه السعد عليها

- دياب يطرح الإعلان الأول لأغنيته الجديدة "بتناديني تاني لية"