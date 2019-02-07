شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الأفلام الأجنبية .. 5 أفلام جديدة فى السينما هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول نهاية الأسبوع، وقبل انتهاء اجازة منتصف العام الدراسى، يسعى الكثير للبحث عن الأفلام الجديدة التى تعرض فى السينمات، وإذا كنت ترغب فى أن تختتم اسبوعك بحضور فيلم جديد، نقدم لك فى هذا التقرير أحدث 5 أفلام تعرضهم دور السينما المختلفة و "التريلر" الخاص به، والتى تنوعت بين الدراما، الرعب والرسوم المتحركة.



The Lego Movie 2- The Second Part

The Lego Movie 2: The Second Part

يحكى الجزء الثانى من فيلم الرسوم المتحركة بعد مرور 5 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول والحياة المسالمة التي يحياها أهل البلدة، ليكتشفوا أنهم في مواجهة خطر جديد، وهم غزاة ليجو دوبلو القادمين من الفضاء الخارجي، والذين يدمرون كل شيء بوتيرة أسرع مما يستطيعون بنائه.

يقوم بالأداء الصوتى النجوم جونا هيل، ويل أرنيت، إليزابيث بانكس، تشانينج تاتوم



.VS

.VS

فيلم استعراضى يصور طقوس حضرية من الدراما التى تم تصويرها خلال مشهد معركة راب بريطانية عدائية ومثيرة.

بطولة: كونور سويندلز، إيميلى تاف، نيكولاس بينوك، فولا إيفانز-أكينجبولا



The Prodigy

The Prodigy

فيلم ينتمى لنوعية الرعب والغموض، تدور قصته حول أم ينتابها القلق إزاء ابنها الصغير، بعدما يبدى سلوكيات مثيرة للريبة وغريبة، لتظن أن هناك شيئاً خارقاً للطبيعة يؤثر عليه.

بطولة: كولم فيور، تايلور شيلينج، بريتانى آلن، بيتر مونى



The Upside

The Upside

فيلم الدراما يحكى عن المليونير فيليب الذى يصبح مشلولاً بعد تعرضه لحادث، فيبحث عن شخص مناسب ليعمل كمساعد له يساعده فى احتياجاته اليومية، ويقع اختياره على شاب عاطل عن العمل يدعى ديل، ويتحداه فيليب ليعمل معه لفترة تجريبية حتى يقرر إذا كان يصلح للوظيفة أم لا، ويوافق ديل على الصفقة.

بطولة: نيكول كيدمان، بريان كرانستون، كيفن هارت، جوليانا مارجوليس، جولشفتى فرحانى



Serenity

Serenity

فى جو ملئ بالدراما والإثارة، يلعب ماثيو ماكونهي فى فيلمه الجديد دور القائد المضطرب لزورق صيد والذى يسكن فى جزيرة وتطارده ذكرى ابنه الذى تركه وراءه، وفي يوم من الأيام، تأتى له زوجته السابقة كارين، هاربة من زوجها الحالى الذى يسىء معاملتها، وتقدم لزوجها السابق المال مقابل التخلص من زوجها عن طريق رميه فى البحر من قاربه.

بطولة: ماثيو ماكونهى، آن هاثاواى، ديان لين، جايسون كلارك، دجيمون هونسو