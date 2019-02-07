شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: "أنا مش متجوزة.. ومفيش ثقة كاملة لراجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، اليوم الخميس، ضيفة على الإعلامية إنجى أنور فى برنامجها" سيرة واتفتحت"، المذاع على الهواء يومى الأربعاء والخميس الساعة الثالثة عصرا على "نغم إف إم".

كانت عائشة قد عادت من لبنان إذ كانت تصور مشاهدها فى فيلم " كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى وتؤدى دور "هايلة " الفتاة المصرية التى تعيش خارج مصر وتعمل فى بنك أجنبى، كما تشارك عائشة الفنان مصطفى شعبان فى بطولة مسلسل " أبو جبل" فى دور مريم الذى سيكون مفاجأة للجمهور لأن فيه الكثير من الدراما لدرجة أنى فقدت صوتها بسببه.

عائشة صرحت خلال الحلقة بأنها استمتعت كثيرا بدور " ليلى" فى مسلسل نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان، وكشفت أنها لو ظهرت أيام زمن الفن الجميل كانت تتمنى أن تلعب دور الفنانة سعاد حسنى فى فيلم الحب الضائع أمام الرائع رشدى أباظة.

وأكدت عائشة أنها غير متزوجة، وأجابت عن سؤال مقدمة الحلقة ماذا لو تزوجت واكتشفت خيانة زوجها مع صديقتها؟ فقالت: "سأخرج الاثنين من حياتى، كارثة أن أعيش غير واثقة فى اللى حواليا، أثق فى صاحبتى وما أثقش فى جوزى.. مفيش ثقة كاملة هديها لراجل" .

واختتمت عائشة: "فى النهاية يمكن تعويض الزوج و لكن الصديقة لا تعوض لأننى ليس لدى إخوات بنات فصديقتى تقوم مقام أختى لذلك أحسن اختيارها".