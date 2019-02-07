أمينة تطرح عشر أغنيات دفعة واحدة

متابعة الخليج 365: طرحت المغنية الشعبية أمينة، ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل عنوان “اللي راحوا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية.
الألبوم استغرق إعداده وتحضيره فترة طويلة، وعملت أمينة على اختيار أغنيات تحمل مواضيع جديدة وهي “سيدي”، “في شرع مين”، “عاش يا وحش”، “السهرة ولعانة”، “صاحبتي”، “اللي راحوا”، “الجديد”، “على جمر الهوا”، “ارجع لبيتك” و”بحبه”.
وكانت أمينة قد طرحت، كليب أغنية “عاش يا وحش” على “مزيكا”، وهو من إخراج جميل جميل المغازي.
لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “اللي راحوا”:
لمشاهدة فيديو كليب “عاش يا وحش”:
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