تكريم كارول سماحة في أوكرانيا – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: خلال تواجدها في أوكرانيا، لبّت النجمة اللبنانية كارول سماحة دعودة السفير اللبناني علي ضاهر على العشاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والإجتماعية.

وقام السفير ضاهر بتكريم كارول سماحة على مجمل أعمالها ونجاحاتها المتتالية في عالم الفن اللبناني والعربي.

ونشرت كارول سماحة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا خاصة من حفل العشاء وشكرت بتعليقها عليها السفير اللبناني على التكريم وكتبت: “أشكر السفير اللبناني علي ضاهر على دعوته لنا على العشاء وتكريمي ليلة أمس في أوكرانيا بحضور الوزير السابق بشاره مرهج، النائب ميشال موسى، النائب طارق مرعبي، النائب بلال عبدالله, قنصل لبنان في تركيا منير عانوتي، ورؤساء الرابطة الثقافية في أوكرانيا مارون ورودريج مرهج”.

وتتواجد كارول سماحة في أوكرانيا بدعوة من إدارة Lebanese Cultural Center، حيث ستقدّم على مسرح دار الأوبرا الوطنية National Opera House Of Ukraine حفلًا غنائيًا كبيرًا بمشاركة الأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو Volodymyr Sirenko.