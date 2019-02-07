جينيفر غارنر تتجهز للانتقال إلى منزل فخم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن النجمة العالمية، جينيفر غارنر، تسعى لبدء فصل جديد في حياتها الشخصية، عقب انفصالها عن النجم بين أفليك، وتقول تقارير إنه وإلى جانب وجود رجل جديد في حياتها (وهو جون ميلر، 40 عاماً، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Cali)، فقد شوهدت يوم أمس وهي تنقل بعضاً من متعلقاتها إلى منزل جديد في حي Pacific Palisades بلوس أنجلوس.

ونوّهت بهذا الخصوص صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن ذلك المنزل مكون من 6 غرف نوم و7 حمامات، وقد اشترته جينيفر في ديسمبر الماضي مقابل 13 مليونا و860 ألف دولار.

ويقع ذلك المنزل الفخم على مساحة إجمالية قدرها 10,500 قدماً مربعة، ويتألف من 3 طوابق، وسبق أن تم بناؤه في العام 2009، وهو مزود في الطابق السفلي ببعض التجهيزات التي من بينها غرفة كبرى لاختبار النبيذ، قبو للنبيذ يمكن التحكم فيه مناخياً، صالة رياضية مع ساونا، غرفة خاصة بالحرف اليدوية، غرفة نوم بحمام داخلي وغرفة بلياردو، فيما يضم الجزء العلوي 4 غرف نوم مزودة بحمامات داخلية، في كل منها شرفة تطل على قمم الأشجار.

كما توجد به مساحة كبرى ستتيح لجينفر إمكانية ممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة، فهناك فناء خلفي مزود بمسبح، فناء لتناول الطعام في المزرعة، وفناء ترفيهي في الهواء الطلق مزود بموقد ومطبخ للشواء.