فيديو وصور.. تكريما لمسيرتها الفنية.. بينك تنل "نجمة" فى "ممشى المشاهير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أمس النجمة العالمية بينك بحصولها على نجمة في Hollywood Walk of Fame " ممشى المشاهير " في هوليود، بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تكريما لجهودها المميزة بمسيرتها الفنية، وكانت المذيعة الشهيرة الين دي جينيريس هي من تقدم الحفل .
وحرص علي التواجد معها زوجها كاري هارت ، وأطفالهما ويلو ( 7 سنوات ) وجيمسون البالغ من العمر عامين ، و ظهرت مغنية البوب بينك وسط عائلتها خلال احتفالها بالتكريم والتقطت معهم عدد كبير من الصور التذكارية .
يذكر أن بينك قدمت عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من ابرزها : " what about us " و " beautiful trauma " و " sober " ، و غيرهم.
النجمة العالمية بينك (1)
بينك في ممشي المشاهير
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