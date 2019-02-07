شكرا لقرائتكم خبر عن اليـوم.. طرح ألبوم "اللى راحوا" للمطربة الشعبية أمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المطربة الشعبية أمينة ألبومها الغنائى الجديد اليوم الخميس، الذى يحمل عنوان "اللى راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هى: سيدى.. كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو فى شرع مين.. كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل عاش يا وحش.. كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس السهرة ولعانه.. كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو صاحبتى.. كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس اللى راحوا.. كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق الجديد.. كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق على جمر الهوا.. كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب ارجع لبيتك.. كلمات مصطفى حسن وألحان احمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم آه بحبه.. كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادى المطربة أمينة أعربت عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على فيديو كليب أغنية "عاش يا وحش" الذى طرحته الشهر الماضى، وهو من إخراج جميل جميل مغازى.. وتلقت أمينة التهانى حول الكليب من أصدقائها من داخل الوسط الفنى وخارجه، مشيرة إلى أنها قدمته بشكل جديد ومختلف عليها تماما عن الأغانى التى قدمتها قبل ذلك فى مشوارها الغنائى.

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