شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الفرقة الموسيقية لحماقى تنتهى من بروفات حفله بنادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أفراد الفرقة الموسيقية للنجم محمد حماقي فجر اليوم من إجراء بروفات الحفل الغنائي الضخم الذي من المقرر إقامته داخل نادي الشمس الرياضي، وذلك عقب قيام منظم الحفل بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزاته غير المسبقة.

ورغم برودة الجو إلا أن الموسيقيين من أفراد فرقة حماقي حرصوا على إجراء البروفة الخاصة بهم نظرا لأهمية الحفل، حيث يقدمون به أغاني الألبوم الجديد لحماقي "كل يوم من ده" و الذي يضم 20 أغنية فى سابقة تحدث للمرة الأولى لالبوم غنائى، ليعوض بذلك غيابه أكثر من 3 سنوات منذ إصدار آخر ألبوماته "عمره ما يغيب" الذى طرحه فى أواخر صيف 2015 .

تواجد خلال البروفة منظم الحفل وليد منصور وحمدي بدر مدير أعمال حماقي ووائل المصري ومهندس الإضاءة وليد الحريري ومنفذ المسرح تامر فوزي وعدد من مجلس إدارة نادي الشمس الذين أبدوا اهتماما خاصا لحفل حماقي.









وتعاون محمد حماقى فى البوم "كل يوم من ده" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.



























