دورة الوداع.. ومشاركة نسائية تاريخية .. تفاصيل الدورة "الاستثنائية" لمهرجان برلين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أحمد الجزار

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ69 من عُمر مهرجان برلين السينمائي، التي تعد إحدى الدورات الفاصلة في مشواره، حيث يودع ديتر كوسليك مدير المهرجان "البرينالي" بعد 18 عامًا من إدارته، أحدث خلالها العديد من التغييرات على المهرجان وحافظ على مكانته الدولية بين المهرجانات الكبرى، ليحل محله الإيطالى كارلو شاتريان المدير الحالي لمهرجان لوكارنو.

كما تشهد هذه الدورة أكبر مشاركة نسائية بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وتعدّ نسبة المشاركة النسائية قياسية هذا العام، إذ إن 7 من بين الأفلام الـ 17 المشاركة في المسابقة الرسمية هي من إخراج نساء، أي أن 17 % من الأعمال تحمل توقيعًا نسائيًا، في مقابل 14 % لمهرجان كان، و5 % لمهرجان فينيسيا خلال عام 2018 ، فضلًا عن اختيار النجمة الفرنسية الشهيرة جولييت بينوش لرئاسة لجنة التحكيم.

كما يفتتح المهرجان دورته الجديدة بفيلم "طيبة الغرباء"، للمخرجة الدنماركية لون شيرفيج، إلى جانب عرض أحدث وثائقي للفرنسية أنييس فاردا "70 عامًا"، خارج المسابقة الرسمية.

وجاء هذا القرار تضامنًا مع الحملات الدولية لمناهضة التحرش الجنسي، والتمييز بين الجنسين، وأكد كوسليك أن مستوى أفلام هؤلاء المخرجات ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

أيضا للمرة الأولى خلال هذه الدورة يفتح المهرجان ذراعيه للمنصات الرقمية، بعد أن تقرر عرض فيلم "إليزا ومارسيلا" للمخرجة الإسبانية إيزابيل كوشيت، بالمسابقة الرسمية، والذي يعد أحد إنتاجات شبكة "نتفليكس"، وذلك بهدف التعايش مع المستجدات المطروحة على الساحة الفنية.

ومن أجل التعايش أيضا، وجه ديتر كوسليك في دورته الأخيرة الدعوة إلى أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمني المتطرف لحضور عرض الفيلم الوثائقي "المحفوظات السرية لجيتو وأرسو" للمخرجة الأمريكية روبرتا جروسمان، والمقرر عرضه 10 فراير.

وهو أول فيلم عن جماعة "فرحة يوم السبت" السرية التي أسسها المؤرخ إيمانويل رينجلبلوم في فبراير 1949 في إحدى أحياء الجيتو في وأرسو، إذ قامت هذه الجماعة بين عامي 1940 إلى 1943 بجمع المحفوظات والشهادات التي تصف الحياة في أحياء الجيتو بهدف توثيق الدمار الذي لحق باليهود في بولندا، وقد تم إدراج هذه المحفوظات في سجل ذاكرة العالم لليونسكو.

وفي سياق متصل، تنطلق مساء اليوم الخميس الدورة الـ69 وسط ترقب من المهتمين بكل جديد على الشاشة الساحرة، للتعرف على مستوى الدفعة الأولى من الأفلام خلال الربع الأول من 2019، باعتبار أن المهرجان أحد أقوى الفعاليات الفنية الذي يلقى الضوء على أبرز الإنتاجات السينمائية.