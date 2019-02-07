محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشكر لجمهورها وأصدقائها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر. وعلقت: "من قلبي شكر كبير لكل الفنانين والأصدقاء والمحبين على رسايلكن، محبتكن بتعنيلي كتير، بتمنالكن السعادة دايما". واختتمت: "كل الحب من ليا، إيلا، ميلا، فادي، ومني". واستقبلت الفنانة نانسي عجرم، مولودتها الثالثة "ليا" منذ أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنجابها..نانسي عجرم تشكر جمهورها وأصدقائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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