وليد فواز يحيي ذكرى مشجعي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان وليد فواز، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، ذكرى استشهاد 20 مشجع من مشجعي نادي الزمالك، إثر حالات اندفاع في ممرات ملعب الدفاع الجوي.

وعلق: "رحم الله عشرين بريء ماتوا بدون أي ذنب، وربنا وحده ينزل السكينة على قلوب أهاليهم ويلطف بذاكرة كل من يتذكر هذه المذبحة".

يذكر أن 20 مشجع من مشجعي نادي الزمالك، قد رحلوا عن عالمنا إثر اندفاع في ممرات ملعب الدفاع الجوي، في لقاء يجمع فريقي الزمالك وإنبي، يوم 8 فبراير 2015.

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