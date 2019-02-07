شارموفرز يعلن عن موعد الألبوم الجديد "انفصام"

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أعلن الفريق الغنائي الشهير عن موعد طرح ألبومهم الجديد "انفصام"، وذلك عبر صفحتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "فيس بوك".
سينطلق الألبوم، الجمعة 1 مارس المقبل، في حفل جماهيري على مسرح المنارة، وتم تحديد سعر تذكرة الحفل
يذكر أن الألبوم يأتي بعد غياب 3 أعوام، حيث كان ألبوم "بارانويا" الذي طرح عام 2015، إضافة إلى أغنيتين منفردتين "زامبا، مفتقد الحبيبة".
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