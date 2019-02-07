نادين نجيم كتبت - مي صادق وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة شكر لجمهورها، بعد معايدتهم لها بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور ولفيديوهات "انستجرام". وقالت نادين: "صباح الخير، شكراً لكل المعايدات وللهدايا الورود رسايل الحب كلماتكم أمنياتكم، الله يعطيني القوة والصحة تضلني عّم بعطيكم حب وأعمال حلوة". وللهدايا الورود رسايل الحب كلماتكم أمنياتكم، الله يعطيني القوة والصحة تضلني عّم بعطيكم حب وأعمال حلوة". وأضافت: "وجودكم نجاح إضافي بحبكم وبتمنا لكم مثل ما بتمنى لحالي أيام حلوة سعادة صبر وقوة وصحة ونجاح". جدير بالذكر ان نادين تشارك هذه الفترة فى بطولة مسلسل "خمسة ونص"، الذي يجمعها مع قصي خولي ومعتصم النهار حيث من المتوقّع عرضه في رمضان المقبل .

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم لمتابعيها: وجودكم فى حياتى نجاح إضافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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