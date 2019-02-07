كتبت - لمياء نبيل نشر المطرب التونسي صابر الرباعي مقطع فيديو من كليب أغنيته الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "الرباعي" على الفيديو قائلاً:" قريبًا، فيديو كليب أين أذهب من روتانا "، من اخراج: وليد ناصيف. يذكر أن صابر الرباعي يستعد لتكريمه غدًا بمهرجان "ضيافة" بمدينة دبي الإماراتية، وسط حضور شخصيات عربية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..صابر الرباعي يشوق جمهوره لكليبه الجديد "أين أذهب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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