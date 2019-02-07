ملحم زين ونوال الزغبي ونجوى كرم في ختام "ديو المشاهير"

يختتم برنامج "ديو المشاهير" بعد 3 أسابيع موسماً يعتبر الأضعف منذ انطلاقته، لأسباب عديدة تبدأ بسوء اختيار المشتركين، وبانسحاب الوزير ملحم رياشي وبعده الإعلامية فيرا يمين من البرنامج ما أضعف مصداقية التصويت، فضلاً عن وجود مشتركين غير معروفين جماهيرياً، وافتقاد البرنامج للموهبة الحقيقية باستثناء موهبة الوليد ابن عاصي الحلاني.

ولأن محطة MTV التي تعرض البرنامج أرادت له حسن الختام، فقد اتفقت مع الفنان ملحم زين ليحيي الحلقة المقبلة.

أما حلقة التصفيات نصف النهائية فتحييها الفنانة نوال الزغبي التي تغنّي للمرة الأولى على المسرح أغاني ألبومها الجديد الذي سيصدر في يوم الحب.

وختامها مع الفنانة نجوى كرم، التي تطلّ على الشاشة قبل انطلاق برنامجها "أرابز غوت تالنت"، وهي إطلالة مميزة بعد غيابها الطويل عن الشاشة.